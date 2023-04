Mering

Hilferuf aus Mering: Bürgernetz braucht Verstärkung im Fahrdienst

Der Fahrdienst im Bürgernetz, hier Alfons Magg (rechts) und Peter Holthaus, war auch schon mehrfach für Bewohner des Ankerzentrums in der Hörmannsberger Straße im Einsatz und fuhr diese zum Fahrradtraining an den Friedberger Volksfestplatz.

Plus Die Zahl der Fahrdienst-Fahrten hat sich deutlich erhöht. Knapp 30 Ehrenamtliche sind für die Meringer und Merchinger im Einsatz, doch es braucht noch mehr Unterstützung.

Als die Fahrdienstgruppe im Meringer Bürgernetz Ende vergangenen Jahres beschloss, ihr Serviceangebot für mobilitätseingeschränkte Bürger aus Mering und Merching noch bekannter zu machen, ahnte sie nicht, welchen Ansturm sie damit auslösen würde. Neben einem Bericht in unserer Redaktion wurden auch Handzettel mit dem bunten Bürgernetz-Emblem verteilt. "Sie müssen zum Arzt, zur Therapie, zur Apotheke, zur Fußpflege oder zum Einkaufen in Mering, Merching, Kissing, Königsbrunn oder Friedberg? Aber Familie, Freunde und Nachbarn haben keine Zeit, um sie zu fahren?", so lautete der Text auf den schmalen hellblauen Flyern. Die Resonanz war enorm, sodass nun weitere Fahrerinnen und Fahrer gesucht werden.

Ein Drittel mehr Fahrgäste als im Vorjahr beim Bürgernetz

"Wir haben mittlerweile so viele Anfragen, dass wir jede Woche rund bis zu 30 Personen fahren", gibt Alfons Magg Auskunft. Er ist einer der Fahrdienstkoordinatoren und erstellt monatlich die Statistik. "Von Januar bis März hatten wir insgesamt 326 Fahrgäste, die unsere ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer befördert haben", berichtet er. Das sind gut ein Drittel mehr Fahrten als in den vergleichbaren Monaten im Vorjahr. Allein im März wurden 131 Fahrten durchgeführt.

