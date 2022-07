Der Historiker Hans-Jürgen Künast aus Mering ist ein Buchdetektiv

Welche Schätze der Historiker Hans-Jürgen Künast in alten Dokumenten ausgräbt – das ist derzeit auch bei der Tulpenschau in der Staatsbibliothek in Augsburg zu sehen.

Mit großer Sorgfalt öffnet Hans-Jörg Künast eine der Vitrinen im historischen Cimeliensaal der Staats- und Stadtbibliothek und entnimmt eines der Bücher. Das auf 1615 datierte Gartenbuch des Augsburger Kaufmanns Andreas Scheler und seiner Frau Jakobina Christell enthält 403 Blumenporträts und ist eines der wertvollsten Exponate der Ausstellung.

Die Schönheit der Tulpen-Aquarelle und die Menge der schon im 17. Jahrhundert in Augsburg gehandelten Tulpenzwiebeln fasziniert die Besucherinnen und Besucher. Künasts besonderes Augenmerk als Mitwirkender der viel beachteten Schau lag jedoch auf den Bucheinbänden der Tulpen- und Blumenbücher des 17. Jahrhunderts. „Vorbilder für die kunstvolle Umschlaggestaltung waren die Einbände aus dem Herkunftsland der Tulpe aus Anatolien“, berichtet der Meringer Historiker.

In den Vitrinen im historischen Unteren Cimeliensaal sind wertvolle, noch nie gezeigte Tulpenbilder ausgestellt. Foto: Heike John

Seit einigen Jahren beschäftigt sich Künast intensiver mit dem Thema Einbandforschung. In der Augsburger Staats- und Stadtbibliothek geht er seit gut 30 Jahren ein und aus, war einige Jahre fest angestellter Mitarbeiter und ist inzwischen als Gastwissenschaftler mehrmals pro Woche im Gebäude der Schaezlerstraße 25 anzutreffen.

Historiker aus Mering ist ein Experte auf dem Gebiet des Buchdrucks

Seit seinem Studium der Geschichte und Politikwissenschaft in Augsburg und Würzburg und seiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Augsburg, Bamberg, Erlangen-Nürnberg und München kann dem 62-Jährigen im Bereich der analytischen Druckforschung, dem Buchdruck und -handel in der Frühen Neuzeit in Europa sowie in der Bibliotheksgeschichte wohl niemand etwas vormachen.

Als Thema seiner Doktorarbeit wählte Künast den Augsburger Buchdruck und Buchhandel im 15. und 16. Jahrhundert. Von 1995 bis 2003 beschäftigte er sich als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Augsburg und München mit dem Forschungsprojekt zur Rekonstruktion der Bibliothek Konrad Peutingers, die zur damaligen Zeit die größte Privatbibliothek nördlich der Alpen war.

Manchmal lädt Hans-Jörg Künast im Anschluss an eine Führung durch die Staats- und Stadtbibliothek auch ein, sein kleines Recherchereich hinterm Katalogsaal zu begutachten. Dort begibt sich Hans-Jörg Künast in die Vergangenheit des Buchdrucks. „Wenn ich ein Buch sehe, kann ich auf wenige Jahre genau sagen, wann und in welchem Land es gedruckt wurde“, sagt der Fachmann. Es sei im Prinzip eine Erfahrungswissenschaft, die man an keiner Uni und in keiner Bibliotheksschule erlernen könne. „Ich kenne mich gleichzeitig in der Wissenschaft und in Bibliotheksdingen aus. Das ist tatsächlich weltweit eine Rarität. Deshalb erreichen mich Anfragen von überall her, sogar aus Amerika“, erklärt er völlig unprätentiös und zeigt seinen Gästen den Brief eines Professors aus Princeton, für den er den Druckort eines Schriftstücks aus dem Jahr 1602 herauskriegen soll.

Hans-Jürgen Künast erhält sogar Anfragen aus Amerika

„Im Prinzip bin ich ein Buchdetektiv“, erklärt er. „Es gibt schon sehr schwierige knifflige Recherchen, die mich wochenlang beschäftigen. Das ist so spannend wie einen Kriminalfall zu lösen“, schwärmt er. Auf die weltweiten Datenbanken könne jedermann zugreifen, das Schriften-Vermessen und Vergleichen von Variantenbreiten beispielsweise gehört jedoch zu seinem absoluten Insiderwissen. „Die Identifizierung von Drucken ist nicht ganz einfach“, erklärt er. „Durch meine Forschungsarbeit bin ich in ganz Europa und in Amerika vernetzt und habe dort Freunde“, freut er sich.

Künast wurde in Augsburg geboren und kam als Fünfjähriger nach Mering. Dort umgibt den passionierten Geschichtswissenschaftler, der auch Mitglied der schwäbischen Forschungsgemeinschaft ist, eine große Spezialbibliothek. Allein die Bücher, an denen er selbst mitwirkte, füllen einige Regalmeter. „Persönlich bin ich aber kein Sammler“, sagt Künast. Er lese nicht nur Fachliteratur, sondern auch gerne mal einen Roman. „Aber keine historischen!“, beeilt er sich zu betonen. „Das ist für mich Kostümperformance“, urteilt er als Historiker.

Meringer ist ehrenamtlich als Hospizbegleiter engagiert

Seit einigen Jahren setzt sich Hans-Jörg Künast ehrenamtlich als Hospizbegleiter ein und steht Menschen auf dem letzten Stück ihres Lebensweges zur Seite. Sportlich betätigt er sich beim Tischtennis im TSV Merching, dessen Abteilungsleiter er ist. Als passionierter Radler wird er wohl noch viele Jahre zu Forschungszwecken von Mering nach Augsburg radeln. Allerdings steht dem Bibliotheksgebäude in der Schaezlerstraße eine Komplettsanierung bevor, für die die gesamten Bestände in der Schillstraße eingelagert werden müssen. Die noch bis zum 8. Juli geöffnete Tulpenschau ist für geschätzt vier bis fünf Jahre die letzte Ausstellung in der Staats- und Stadtbibliothek. Geöffnet ist sie bis einschließlich Freitag immer von 11 bis 16 Uhr.