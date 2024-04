Hochkarätiges Vokalensemble singt in St. Michael

Die 17 Sängerinnen und Sänger des "Ensemble12" sind am 21. April beim Konzert in St. Michael in Mering zu hören.

Das „Ensemble12“, ein mittlerweile auf 17 semiprofessionelle Sängerinnen und Sänger aus ganz Bayern angewachsenes Vokalensemble unter der Leitung von Alfons Brandl gastiert am Sonntag, 21. April um 17 Uhr in St. Michael, Mering. Unter dem Titel „Da pacem, Domine – Ein Konzert für den Frieden“ gibt es anspruchsvolle Vokalmusik aus fünf Jahrhunderten auf hohem Niveau.

Den Rahmen für das Konzert bildet Melchior Francks gleichnamiger, berühmter Kanon, den er als Gästebucheintrag im Jahr 1629 hinterlassen hat. In mehreren Vertonungen des „Da pacem, Domine“ u.a. von A. Paert und J. Busto erklingt dieser Text, genauso wie das sinngleiche „Dona nobis pacem“ aus dem Agnus Dei der Messe, das in bis zu achtstimmigen Versionen von C. Margutti, S. Barber und J. Rheinberger zu hören ist.

Sehnsucht nach Frieden ist das Thema des Konzerts in Mering

Die Bitte um Frieden, die auch in deutscher Sprache in Kompositionen von H. Distler, B. Resenarius und H. Schütz gesungen wird, schließt die Angst vor dem Grauen des Krieges mit ein. In R. Mauersbergers Komposition „Wie liegt die Stadt so wüst“, die unmittelbar nach der verheerenden Bombennacht im Februar 1945 in Dresden entstand, manifestiert sich die Katastrophe.

Von Alfons Brandl stammt eine Vertonung des 130. Psalms „De profundis clamavi ad te“, die tiefste Verzweiflung und aufkeimende Hoffnung vereint. J. H. Scheins Motette „Die mit Tränen säen“, eines der aufsehenerregendsten Werke des Frühbarock, nimmt diese Stimmungen nochmals auf. Knut Nytedts „Three motets“ enden mit dem neutestamentlichen Text „Peace, I leave with you“ („Meinen Frieden gebe ich euch“). „Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsern Zeiten“ ist ein jahrhundertealtes, heute hochaktuelles Motto in einer krisengeschüttelten Zeit. Das Programm möchte zum Nachdenken und Besinnen anregen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.