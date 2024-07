Hochwasserschutz rückt beim neuen Baugebiet in Mering in den Fokus

Ein großes Neubaugebiet plant der Markt Mering am Ortseingang nördlich der Augsburger Straße. Hier soll der Edeka den seit Jahren gewünschten Alternativstandort für einen modernen Neubau erhalten. Außerdem entstehen Bauplätze für Wohnhäuser und die Gemeinde möchte ein großes Grundstück für eigene Zwecke zurückhalten. In der Vergangenheit war hier unter anderem von einer dritten Grundschule oder einem Mehrgenerationenwohnen die Rede. Für den nötigen Bebauungsplan fasste der Gemeinderat jetzt den Aufstellungsbeschluss. Dabei mahnte die SPD an, nach den jüngsten Ereignissen ganz besonders auf den Hochwasserschutz zu achten.

