Höhen, Grünflächen, Gewerbe: So will Mering die Ortsmitte bewahren

Plus Enteignung oder nötige Ortsgestaltung? Der Bebauungsplan macht für das Meringer Zentrum entlang der Hauptstraße genaue Vorgaben. Unsere Grafik zeigt, wo die Regeln besonders streng sind.

Bäcker, Metzger, Buchladen - das Meringer Zentrum lädt zum Bummeln ein. Doch einige Traditionsgeschäfte haben bereits zugemacht. Um die Ortsmitte zu bewahren, hat sich der Marktgemeinderat für einen Bebauungsplan entschieden, der Eigentümerinnen und Eigentümern spezielle Vorgaben macht.

Das Regelwerk gilt für beinahe sieben Hektar und betrifft rund 150 Grundstückseigentümer. Diese hatte die Gemeinde zum Austausch eingeladen, Zugehörige zu 29 Anwesen nahmen teil. Ihre Anregungen wurden bereits eingearbeitet, ebenso wie die Besprechungen mit den Fraktionsvertretern. In der jüngsten Sitzung stellte das Planungsbüro Dragomir nun den Entwurf für den Bebauungsplan vor.