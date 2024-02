Mering

17:30 Uhr

Höhere Beiträge und teils kürzere Öffnungszeiten bei Kitas in Mering

Die Betreuungssituation im integrativen Kinderhaus Kapellenberg als größte gemeindliche Einrichtung in Mering ist besonders angespannt.

Plus Weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinderbetreuung künftig mehr Gehalt bekommen, steigen für Eltern in Mering die Kosten um fünf Prozent.

Von Gönül Frey

Jedes Kind hat einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Diesen zu erfüllen, wird für den Markt Mering wie für viele Kommunen immer herausfordernder. Das bekommen auch die Eltern zu spüren. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat erneut eine Erhöhung der Beiträge um fünf Prozent. Zugleich war zu erfahren, dass sich wegen Personalmangels die Öffnungszeiten bei der derzeit größten Einrichtung am Kapellenberg weiter reduziert bleiben.

Bürgermeister Florian Mayer verwies auf die jüngsten Tarifverhandlungen. Demnach bekommen die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ab 1. März 5,5 Prozent mehr Gehalt. Diese Kostensteigerung soll anteilig an die Eltern weitergereicht werden, die ab September fünf Prozent mehr für die Betreuungsplätze in Kindergarten und Krippe zahlen müssen. Erst ein Jahr zuvor gab es in Mering die letzte Erhöhung. "Es geht uns darum, starke Sprünge für die Eltern zu vermeiden. Deswegen erhöhen wir lieber regelmäßig", erklärte Mayer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

