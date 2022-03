Mering

06:00 Uhr

Hörmannsberger Straße: Umgehung würde wertvollen Lebensraum queren

Die Grüne Flussjungfer ist eine seltene Libellenart, die nur in fließenden Gewässern lebt unter anderem in der Paar.

Plus Eine Trasse für die Umgehung muss das Paartal zwischen Mering und Kissing durchschneiden. Im Gewässer und auf den Uferwiesen leben jedoch seltene Tiere.

Von Gönül Frey

Abgase und Verkehrslärm: Darunter leiden die Anwohner an der viel befahrenen Hörmannsberger Straße in Mering. Eine Umfahrung könnte Abhilfe schaffen. Der Markt Mering möchte diese neben alternativen Lösungen in einer umfassenden Verkehrsuntersuchung vom staatlichen Bauamt prüfen lassen. Doch schon jetzt ist klar, dass es für eine solche Straße große Hürden gäbe. Zum einen würde sie vermutlich an neuer Stelle andere Anwohner belasten, etwa am Meringer Unterfeld. Außerdem müsste sie wertvolle Lebensräume in der Natur queren. In jedem Fall verliefe die Trasse nämlich irgendwo zwischen Mering und Kissing durch das Paartal. Hans Demmel vom Landesbund für Vogelschutz berichtet von Tierarten, die in Bayern nahezu einzigartig sind.

