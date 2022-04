Hoher Schaden bei Unfall an Meringer Kreuzung

Bei einem Verkehrsunfall in Mering wird ein 29-Jähriger verletzt, als ein anderer Verkehrsteilnehmer ihn auf einer Kreuzung übersieht. Der Schaden ist hoch.

Ein 36-jähriger Autofahrer übersah an der Kreuzung in der Holzgartenstraße im Bereich zur Hertzstraße in Mering einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Pkw-Führer. Es kam zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, während der 29-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)