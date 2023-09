30.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Mering

Unfallverursacher in Mering missachtet die Vorfahrt: dabei ist Alkohol im Spiel.

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Samstagmittag gegen 13 Uhr in Mering an der Kreuzung Gaußring/Holzgartenstraße ereignet. Der 41-jährige Unfallverursacher missachtete laut Polizei mit seinem Passat an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Verkehrsunfall: Verursacher mit 1,1 Promille am Steuer

Beim Unfallverursacher stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, was sich auch bei einem durchgeführten Atemalkoholtest bestätigte. Der Fahrer hatte laut Polizei einen Alkoholwert von 1,1 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde sein Führerschein sichergestellt, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 30.000 Euro.