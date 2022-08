Mering

06:00 Uhr

Hort an der Meringer Grundschule II wird deutlich teurer

In Containermodulen ist der Hort für die Grundschule an der Ambérieustraße untergebracht. Nun will die Kommune endlich mit dem Bau für ein richtiges Hortgebäude beginnen.

Plus Der Markt Mering hatte den Neubau wegen Geldknappheit gut zwei Jahre verschoben. Doch jetzt schlagen die allgemeinen Preissteigerungen voll durch.

Von Gönül Frey

Als Ersatz für die provisorischen Container will der Markt Mering an der Amberieustraße einen fünfgruppigen Hort für bis zu 125 Kinder errichten. Geplant wurde das Gebäude schon 2019. Damals belief sich die Kostenschätzung auf 4,8 Millionen Euro. Doch wegen Merings angespannter Haushaltslage wurde das Projekt verschoben. Heuer nun beschloss der Marktgemeinderat, den Bau in Angriff zu nehmen. Nach den ersten Ausschreibungen ist jetzt schon klar - das Ganze wird wegen der allgemeinen Baukostensteigerung deutlich teurer.

