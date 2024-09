Humorvoll und provokativ geht es in die „Lange Nacht der Demokratie“

Das Aktionsbündnis „Mering ist bunt“ veranstaltet am Mittwoch, 2. Oktober, um 19.30 Uhr in der Bücherei Mering die „Lange Nacht der Demokratie“. „In dieser Nacht dreht sich alles um unsere Demokratie“, sagt Peter Hörmann, ein Sprecher des Aktionsbündnisses „Mering ist bunt“. Mit der Veranstaltung soll das Bewusstsein für demokratische Werte, Partizipation und politische Bildung gestärkt werden.

„Wir wollen hier aber nicht mit komplexen Analysen oder Vorträgen langweilen, sondern unterhaltsam Werbung für das Thema machen und natürlich das Publikum mit einbeziehen“, verspricht der Ingenieur für Maschinenbau und Energietechnik. Die Idee dahinter: Es sollen Räume für Diskussionen, kreative Auseinandersetzungen und gemeinsame Erlebnisse rund um das Thema Demokratie geschaffen werden.

Band Moonbird tritt bei Nacht der Demokratie auf

Vielfalt ist hier Programm - sowohl in den Inhalten als auch in den Menschen. Nach der Eröffnung um 19.30 Uhr durch Peter Hörmann und einer musikalischen Begrüßung mit der Band Moonbird und weltbekannten Songs verschiedener Musikstile liest Jürgen Schwilski aus seinem Buch „Der Pendler Fuko“.

Darin philosophiert der fiktive Herr Fuko über seine Pendelfahrten zwischen Mering und München. Im Abteil trifft er auf einen älteren Herrn, der aussieht wie Albert Einstein. Gemeinsam tauschen sie sich über die Menschen im nächsten Radlabteil aus. Dieses Soziotop bildet sehr unterschiedliche Gesellschaftsschichten ab.

Der Weltbegreifer, wie Herr Fuko den älteren Herrn nennt, macht klar, dass eine Demokratie mit solchen Menschen, sprich Wählern, zum Scheitern verurteilt ist. Teils ironisch oder gar zynisch, teils liebevoll analysiert Schwilski alltäglich wiederkehrende Situationen.

Jürgen Schwilski trägt Erlebnisse eines Pendlers vor

Dass die Beobachtungen des Pendlers Anlass zur Diskussion geben, ist erwünscht. So lädt die Lesung die Anwesenden dazu ein, sich mit wichtigen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und gleichzeitig die demokratischen Werte in einer gemeinschaftlichen, respektvollen und inspirierenden Umgebung zu feiern.

Natürlich ist Demokratie auch das Thema des Improtheaters „Lafalott“ Behrens und Metschl aus Fuchsberg. Die verrückten und liebenswerten Köpfe beeindrucken gleich mit mehreren Theaterspielen, die zu einer improvisierten Show zusammengestellt werden. Der Titel: „Improkratie – Mitgedacht, mitgelacht“. „Endlich mal Theater zum Mitmachen“ heißt hier das Motto.

Dass dabei niemand so genau weiß, wie der Abend verläuft, versteht sich. Denn die Vorgaben der Besucherinnen und Besucher sind ausschlaggebend für das weitere Geschehen. Und wieder der Bezug zur Demokratie: Demokratie lebt vom Dialog, und genau das wird vom Aktionsbündnis „Mering ist bunt“ gewünscht. „Die Besucher sollen sich respektvoll und offen begegnen, unabhängig von ihrer politischen Meinung“, sagt Sprecher Jürgen Schwilski.

Humor und Häppchen gibt es bei der Veranstaltung in der Bücherei Mering

Zum Abschluss wird es nochmals musikalisch. Der einfühlsame Harmoniegesang von Moonbird sorgt für einen würdigen Ausklang. Das sympathische Ensemble aus dem Raum Landsberg am Lech versteht sich auf sanfte Klänge, die zu Herzen gehen. Auch für Getränke und Häppchen ist natürlich gesorgt.

„Die Demokratie ist gefährdet. Deshalb wollen wir das Thema als etwas Positives, etwas was Freude und Spaß machen kann, hervorheben“, sagt Edith Eichler-Süß von „Mering ist bunt“. Daher freut sich das Aktionsbündnis auf einen unterhaltsamen, ruhig mal kontroversen Abend in der Bücherei Mering. Oder wie Eichler-Süß es ausdrückt: „Uns geht es bei der Veranstaltung darum, Wertschätzung für die Demokratie zu schaffen.“ Und Hörmann ergänzt: „Konzentrieren wir uns auf das, was uns eint und was uns als Gesellschaft ausmacht. Ruhig auch mit dem Humor eines Fuko und der Kreativität der Impro-Theatergruppe Lafalott.“

Info: Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.