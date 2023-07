Im August wird der Meringer Lippgarten zum Gesundheitsareal

Seniorenbeauftragte Christine Maier organisiert zum dritten Mal ein Gesundheitsprogramm. Das vielfältige Angebot beginnt ab 30. Juli. Sie sind diesmal auch mit dabei.

Sommer, Sonne, Wohlbefinden könnte das Motto im Meringer Lippgarten für den Ferienmonat August heißen. Denn zum dritten Mal gibt es über den ganzen Monat verteilt im Areal des Meringer Pfarrgartens ein Programm rund um Gesundheit und Bewegung. Organisiert hat es wieder die Seniorenbeauftragte Christine Maier, die dieses Mal neben der Unterstützung der Marktgemeinde als Veranstalterin auch den Turnverein Mering und den Frauenbund als Kooperationspartner mit ins Boot holen konnte.

Rund um das Kneippbecken beim Meringer Lippgarten

Zentraler Punkt des dritten Sommer-Gesundheitsprogramms ist wie in den Vorjahren das Kneippbecken gegenüber dem Eingang zum Lippgarten, das für den Monat August zum Wassertreten befüllt wird. Die Idee für ein Veranstaltungsprogramm im Park kam Christine Maier vor zwei Jahren anlässlich des 200. Geburtstages von Sebastian Kneipp. In den vergangenen beiden Sommern wurde das Angebot gut angenommen, sodass nun wieder eine Fortsetzung mit gesundem Bewegungsspaß geboten ist.

Bis auf zwei QiGong-Kurse mit wöchentlichen Fortsetzungsterminen, für die auch eine Anmeldung erforderlich ist, ist das Angebot kostenlos. „Vom 1. bis zum 31. August ist dank der Unterstützung von Manuela Mayr, die mich beim täglichen Schließdienst ablöst, der normalerweise nicht der Öffentlichkeit zugängliche Lippgarten täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet und Besucherinnen und Besucher können das Kneippbecken nutzen“, so informiert Christine Maier. Für die richtige Nutzung von Wassertretbecken und Armbad hat die katholische Pfarrgemeinde als Hausherrin des Lippgartens zusammen mit dem Markt Mering ein Schild aufgestellt, das die Kneipp-Prinzipien erklärt. Wer sich näher für die Kneippsche Gesundheitslehre interessiert, kann am Sonntag, 30. Juli, von 16 bis 17 Uhr zur Eröffnung der dritten Saison in den Lippgarten kommen. Neben der Organisatorin Christine Maier wird auch die Merchinger Landtagsabgeordnete Christina Haubrich anwesend sein, die seit zwei Jahren Präsidentin des Kneipp-Bundes ist.

Vorträge und Kurse in Mering

Hier bietet sich die erste Möglichkeit, das Kneippbecken zu benutzen und sich durch die Fachfrauen Hintergrundwissen anzueignen. Zudem kann man sich dort für das Angebot „Qigong im Sitzen“, viermal dienstags von 10.15 bis 11.15 Uhr, von Christine Maier sowie „QiGong im Stehen“ mit Ludwig Kneißl, fünfmal donnerstags von 10 bis 11 Uhr, anmelden. Anton Schlickenrieder vom TV Mering lädt am 1., 8. und 22. August, von 9 bis 10 Uhr zur Gymnastik unter dem Motto „Mit Schwung in den Tag“. Jeden Montag kann man von 17 bis 18 Uhr unter Anleitung von Martina Neumair beim Indian Balance den Körper bewegen, während die Seele ausruht. Auch dieses kostenlose Angebot ist vom Turnverein. Zur Sitzgymnastik mit Musik und Spaß lädt Beate Miserre am Dienstag, 8. August, von 16 bis 17 Uhr. Tags darauf, am Mittwoch zur gleichen Zeit, bietet Elke Bühler Yoga-Gymnastik auf dem Stuhl. Unter dem Motto „Treffpunkt Garten“ gibt es am Dienstag, 22. August, von 16 bis 17 Uhr ein Sitztanzangebot mit Cornelia Flittner vom Frauenbund. Und am Mittwoch, 30. August findet von 17 bis 18 Uhr der meditative Tanz des Frauenbunds ebenfalls mit Cornelia Flittner statt.

Ergänzend zum Bewegungsprogramm geht es auch um gesunde Ernährung. Dazu referiert zum einen Apotheker Hannes Proeller am Freitag, 11. August, von 10 bis 11 Uhr unter dem Motto „Happy Abnehmen“. Als zweite Referentin ist am Dienstag, 29. August, von 10 bis 11 Uhr die Kräuterexpertin von Kraut & Sinn Kariene Eikelmann zu Gast. Sie gibt ihr volksheilkundliches Kräuterwissen weiter und lädt dabei auch zu einer kleinen Kostprobe mit Erfrischung ein. Im Rahmen des Sommer-Gesundheitsprogramms veranstalten die Meringer Gemeinderätinnen in diesem Jahr auch wieder ihr seit 2019 gepflegtes „Damisches Picknick“ mit buntem Buffet und lockeren Gesprächsrunden zum Austausch und zur Vernetzung. Es findet am Samstag, 26. August von 14 bis 17 Uhr statt.

Eine weitere neue Idee zum gegenseitigen Kennenlernen will Christine Maier erstmals ausprobieren. An den beiden Freitagen, 4. August und 25. August, jeweils von 16 bis 18 Uhr lädt sie unter dem Motto „Von Bank zu Bank“ Neuzugezogene und Alteingesessene zum Informationsaustausch auf einer der Parkbänke. Das umfangreiche Veranstaltungsprogramm mit detaillierten Angaben für das dritte Sommer-Gesundheitsprogramm ist in der Sparkasse, im Weltladen und in der Bücherei erhältlich. Es hängt auch am Veranstaltungsort im Meringer Lippgarten aus und ist auf der Homepage der Marktgemeinde Mering einsehbar.