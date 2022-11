Im Meringer Dachtheater gibt es eine "märchenhafte" Wohngemeinschaft

Die Kinder des Neuen Theater Mering (NTM) präsentieren ihr Kurzstück "Schneewittchen WG". Was den jungen Bühnentalenten am Theaterspiel besonders gefällt.

Ein Schneewittchen ohne Zwerge kann man beim Familienstück erleben, mit dem die Kindergruppe des Neuen Theaters Mering am 20. und 27. November schauspielerisches Talent zeigt. Häufige Besucher bei der mehrtägigen Meringer 1000-Jahr-Feier hatten vielleicht schon das Vergnügen, die unterhaltsame Geschichte rund um eine erst mal gar nicht märchenhafte Wohngemeinschaft zu erleben.

Beim Lichterfest traten die NTM Kids mit ihrem neuen Stück bereits zweimal auf der unteren Bühne beim Schlosserwirt auf. Nun freuen sie sich auf die zwei Sonntagvormittage im Dachtheater, an denen sie jeweils um 11 Uhr ein halbstündiges Bühnenvergnügen bereiten wollen. Dafür proben die elf Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 15 Jahren derzeit unter der Regie von Markus Schwab wieder mit viel Einsatz.

In der WG läuft nicht alles rund

Ins Rampenlicht kommen auch Rotkäppchen, Aschenputtel, Rapunzel mit dem langen Haar, Hans im Glück und Väterchen Frost. Denn Schneewittchen braucht neue Mitbewohner, nachdem sämtliche Zwerge den gemeinsamen Haushalt verlassen haben. Sie weiß nicht, dass eine Intrige der Hausbesitzer, Hase und Wolf, der Grund dafür ist, dass so vieles schiefgelaufen war. Doch auch in der neuen Wohngemeinschaft läuft nicht alles rund und es ist ein weiter Weg bis zum Happy End. Somit ist es ein durchaus modernes, zeitkritisches Stück.

Richtig rund laufen die Proben, sodass Markus Schwab immer wieder die jungen Darsteller auch für ihre Textsicherheit lobt. Wichtig für alle auf der Bühne ist die "lld-Regel", nämlich langsam, laut und deutlich zu sprechen. Das Schneewittchen wird gespielt von der 15-jährigen Rosalie, die schon seit 2016 beim NTM mit dabei ist. In verschiedene Rollen schlüpfen und sich auszuprobieren, macht ihr besonders Spaß. "Ich kann mich auf der Bühne was trauen, was ich im normalen Leben niemals machen würde. Da bin ich eher schüchtern", gibt die 15-Jährige zu.

Geschwister sind beim Neuen Theater Mering keine Seltenheit

Auch Markus Schwab, Vorsitzender des NTM, spielt seit er 15 Jahre alt ist Theater, wie sich der mittlerweile 54-Jährige erinnert. "Damals gaben wir auf der Meringer Volksbühne das Stück 'Der letzte Graf von Mering'." Helene freut sich darüber, dass sie den gemeinen Wolf spielen kann, denn "ich wollte unbedingt auch mal eine böse Rolle". An ihrer Seite steht die achtjährige Veronika als Hase und auch das jüngste Ensemblemitglied zeigt schon richtige Bühnenpräsenz. Ihr Bruder ist der elfjährige Michi, der als Väterchen Frost ebenfalls in Pelz gewandet ordentlich schwitzen muss.

Geschwister sind in den drei Gruppen des Neuen Theaters Mering keine Seltenheit, oft sind auch die Eltern Mitglied im Ensemble, wenn nicht auf der Bühne, dann in der Technik oder in der Maske. Kindergruppen gibt es in den Laientheatern im Landkreis Aichach-Friedberg nicht sehr viele. Und so kommen die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler der NTM Kids nicht nur aus Mering, sondern einige von ihnen werden von ihren Eltern auch aus Friedberg, Längenmoos und Kissing in die Proben gebracht. Manch einer der jungen Darsteller wird in Kürze auch zur Jugendgruppe NTM Neons wechseln.

Diese stehen noch tags zuvor, am Samstag, das letzte Mal mit ihrem Stück "Teufelsspur" auf der Bühne und geben dem Nachwuchs für seine "Schneewittchen WG" wortwörtlich die Klinke in die Hand. Das unterhaltsame Stück von Annette Suttkus ist für die ganze Familie geeignet und die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler hoffen natürlich, mit ihrem Kurzstück zweimal die rund 80 Plätze im Dachtheater füllen zu können. Eintrittskarten zu 3 Euro für die beiden Sonntagsaufführungen am 20. und 27. November jeweils um 11 Uhr können im Vorverkauf bei M-Style Mering - Friseur & Barbier in der Münchener Straße 31 (ehemals HypoVereinsbank) oder direkt vor den Aufführungen an der Theaterkasse erworben werden. Es gibt keinen Online-Kartenvorverkauf und auch keinen telefonischen Kartenvorverkauf.