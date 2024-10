Im Meringer Heimatmuseum trifft 3-D-Film auf Puppenspiel

Wer schon immer wissen wollte, wie ein geschickter Puppenspieler seine Figuren zum Leben erweckt, dem bietet sich am 25. Oktober die seltene Gelegenheit, zwei wahre Meisterspieler an den Fäden zu erleben. Zu einem Abend mit Solo-Marionetten gastieren um 19 Uhr Albert Maly-Motta und Karl-Heinz Bille, Leiter des Tölzer Marionettentheaters, im Meringer Heimatmuseum.

Auf das Publikum wartet ein Abend weit weg vom Klischee des „Kasperltheaters“ mit zwei Virtuosen ihres Fachs: „ Welt am Faden“ heißt das aus spieltechnischen Gründen ausschließlich für Erwachsene gemachte Programm, das unter Verzicht auf Bühnenrahmen und Kulissen offen sichtbar die Puppen an den Fäden tanzen lässt. Von einer Parodie auf Udo Jürgens bis zum lyrischen Clown, vom tanzenden Balletthasen bis zur rassigen Carmen reicht die Bandbreite. Natürlich darf auch die nicht auf den Mund gefallene Tölzer Ratschkathl nicht fehlen. Hinreißend gespielte Charakterstudien wie die des armen Milchmanns Tevje aus dem Musical „Anatevka“ zur berühmten Melodie „Wenn ich einmal reich wär‘“ lassen einen fast die Fäden vergessen, an denen die Figuren hängen.

3D-Film von Verena und Günter Peschke im Heimatmuseum Mering

Karl-Heinz Bille ist Puppenspieler in der neunten Generation, seine Familie zählt zu den ältesten Puppenspieler-Dynastien Deutschlands. Albert Maly-Mottas Weg führte vom Marionettenspiel in frühen Kindheitstagen über das Münchner Marionettentheater „Kleines Spiel“ und das Salzburger Marionettentheater, mit dem er die Welt bereiste, bis nach Bad Tölz. Seit dem Jahr 2000 leiten die beiden Künstler das dortige Marionettentheater, eine der ältesten festen Bühnen dieses Genres.

Einen eindrucksvollen Vorgeschmack davon, wie meisterhaft Maly-Motta und Bille ihre Kunst beherrschen, bekommen Interessierte in zwei 3D-Filmen, die Verena und Günter Peschke zusammen mit den Puppenspielern produziert haben: Am Sonntag, 13. Oktober, stehen gleich drei Aufführungstermine im technisch und akustisch nochmals aufgerüsteten 3D-Kino/Vortragsraum des künftigen Heimatmuseums im Ludwig-Park, Frühlingstraße 15 in Mering an. Allein diese beiden Filme sind schon sehenswert, führen sie doch nicht nur höchst unterhaltsam in die Welt des Marionettenspiels ein, sondern bieten auch Einblicke in die 3D-Film-Technik, dem Spezialgebiet des Ehepaars Peschke. Der Link https://youtu.be/Z6tN4o6gOko führt zu einem Trailer über das Programm „Welt am Faden“.

Die Film-Aufführungen finden 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr statt– und nur in diesem Zeitraum können Karten für das Gastspiel der Tölzer Marionettenbühne am Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr, für zehn Euro erworben werden. Hintergrund ist, dass der Vortragsraum nicht unbegrenzt Platz bietet, deshalb gibt es keinen freien Verkauf und auch keine Abendkasse. (AZ)