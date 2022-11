Im "Schweinsgalopp" geht es durch 1000 Jahre Meringer Geschichte

Plus Die Sonderausstellung zum Jubiläum Merings ist der Abschluss der Feierlichkeiten. Am Sonntag gab es für die Besucherinnen und Besucher eine Überraschung.

Sechs Monate lang feierte die Marktgemeinde Mering mit den Bürgern ihren 1000. Geburtstag. Die Sonderausstellung "1000 Jahre Mering in 10 Objekten" ist der vorletzte Höhepunkt des Jubiläumsjahrs. Zur Eröffnung in den Räumen der ehemaligen Firma Ludwig Leuchten bot sich den Besucherinnen und Besuchern mit dem neuesten Werk der 3D-Filmer Verena und Günter Peschke noch ein besonders Highlight.