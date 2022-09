Im Trachtenheim Mering wird der 3D-Film über die Gemeinde gezeigt

Der 3D-Film wird im Meringer Trachtenheim zum zweiten Mal gezeigt. Dank der Unterstützung des Motorsportclubs Mering dieses Mal sogar mit Stereoton.

Für alle, die keine Gelegenheit hatten, Mitte Mai bei der Premiere des Jubiläumsfilms über Mering dabei zu sein, gibt es nun eine zweite Chance für das 3D-Vergnügen. Am Freitag, 9. September um 20 Uhr wird das Ehepaar Verena und Günter Peschke noch einmal, im Meringer Trachtenheim seinen zum tausendjährigen Jubiläum entstandenen Film präsentieren.

3D-Film entstand zum Meringer Jubiläum

In einer unterhaltsamen, rund 20-minütigen Schau wird anschaulich gemacht, wie sich die Marktgemeinde in den vergangenen Jahrhunderten entwickelt hat und was für Veränderungen sich vor allem in den letzten Jahrzehnten vollzogen haben. Eingebettet ist die Vorführung in eine kleine Darbietung des Trachtenvereins Almarausch als Gastgeber. Diesen Einsatz schätzen das Filmer-Ehepaar und der Kulturbeauftragte Klaus-Dieter Ruf als Organisator besonders, denn am darauffolgenden Tag findet im Vereinsheim die Premiere des neuen Theaterstücks der Almarausch-Trachtler statt.

Bei der Filmvorführung gibt es auch noch einmal einen Ausschank des eigens gebrauten Festbiers. Der Blick von oben auf Mering ist keineswegs „aus der Luft gegriffen“, sondern basiert auf einer gut zweijährigen Arbeit von Verena und Günter Peschke an dem Filmprojekt. Vorarbeiten dazu gab es bereits mit den Aufnahmen aus Google Earth von 2014, die aktuell noch mit Drohnenaufnahmen von Martin Mayer und Günter Peschke ergänzt wurden. Die von Anton Schlickenrieder und Joachim Pagel erstellten Texte wurden vom Meringer Rundfunksprecher Werner Bader eingesprochen.

Meringer Ehepaar wandelte sogar Postkarten in 3D um

Für eine besondere Atmosphäre unterlegte Günter Peschke alle Aufnahmen mit passenden Hintergrundgeräuschen. „Für diese zweite Filmvorführung stehen uns sogar dank der Leihgabe des Motorsportclubs Mering ein Tonverstärker und zwei 150 Watt Lautsprecher zur Verfügung“, freut sich Peschke. „Der Ton wird dadurch auch in den hinteren Reihen besser verständlich.“ Staunen kann das Publikum im Verlauf des Films darüber, wie er sogar flache Schwarz-Weiß-Aufnahmen von punktuell eingebauten historischen Fotos und Postkarten in 3D umwandelte. Dieses technische Know-how brachte Günter Peschke, der sich seit seiner Lehrzeit in Dresden mit Filmtechnik beschäftigt, kürzlich auch die Anerkennung von Fachleuten auf dem 3D-Kongress der Deutschen Gesellschaft für Stereoskopie (DGS) in Nördlingen.

Denn auch dort zeigte das Ehepaar Peschke seinen 3D-Film über Mering. Als Ehrenmitglieder können sie für die Vorführungen in Mering von der DGS zur Verfügung gestellte Beamer mit hoher Lichtleistung nutzen. Technisch sind somit die besten Voraussetzungen geschaffen, dass die Besucherinnen und Besucher am kommenden Freitag im Trachtenheim die Impressionen vom tausendjährigen Mering voll auf sich wirken lassen können – vorausgesetzt sie setzen sich die verteilten Spezialbrillen mit dem Aufdruck von Meringer Wappen und Jubiläumslogo auf die Nase. Einlass zur Vorführung ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.