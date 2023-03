Im Wasserhaus St. Afra ist wieder Modellbahn-Flohmarkt

Loks, Gleise, Elektrik – nach zwei Jahren Zwangspause veranstalten die Modellbahnfreunde Mering wieder ihren Verkauf. Der richtet sich an Liebhaber aus der ganzen Region.

Nach zweijähriger Zwangspause veranstalten die Modellbahnfreunde Mering am kommenden Samstag, 1. April wieder ihren traditionellen Modellbahn-Flohmarkt im Wasserhaus St. Afra. Seit 2010 wurde er jährlich abgehalten, wegen Corona musste pausiert werden. "Wie wir von Flohmärkten aus dem Münchener und Allgäuer Raum wissen, ist bei den Insidern das Interesse nach der langen Pause sehr groß", berichtet Wolfgang Wrba, einer von rund 20 Meringer Modellbahnfreunden. "Wir sind im Großraum Augsburg mittlerweile fast die einzigen Veranstalter eines solchen speziellen Flohmarkts."

Von 13 bis 17 Uhr bietet sich am Samstag also nun wieder die Gelegenheit, Modellbahnen, Loks oder Waggons in allen Spurgrößen, egal ob Z, N oder HO, zu erwerben oder zu verkaufen. An über 30 Verkaufstischen gibt es Zubehör wie Gleise, Signale, Autos, Landschaftsartikel, Häuser, Elektrik und vieles mehr. Zudem werden mitgebrachte, defekte Loks und Wagen begutachtet und kleine Reparaturen gleich vor Ort durchgeführt. Im Angebot ist auch jede Menge Eisenbahnliteratur, ob Bücher oder Bildbände. Und kostenlos gibt es ganz viel Fachsimpelei bei Kaffee und Kuchen. "Wir hoffen, dass dieser früher so beliebte, gut eingeführte und stark besuchte Fachflohmarkt wieder in Schwung und ins Bewusstsein kommt", sagt Wolfgang Wrba.

In Mering gibt es einen regelmäßigen Eisenbahner-Stammtisch

Für weitere Fragen und Infos steht er gerne zur Verfügung unter Telefon 08233/20981 oder 0151/12246828 oder per Mail wolfgang.wrba@t-online.de. Wer sich darüber hinaus für das Hobby interessiert, ist eingeladen, am regelmäßig stattfindenden "Eisenbahner-Stammtisch" teilzunehmen. Die Modellbahnfreunde sind kein eingetragener Verein, es gibt keine Mitgliedsbeiträge und keine sonstigen, vereinsbedingte Zwänge. Gäste sind jederzeit herzlich willkommen, und ein Besuch ist völlig unverbindlich. "Unser Ziel ist die Pflege und Förderung des Interesses an der großen, echten Eisenbahn und an dem breit gefächerten Hobby Modelleisenbahn. Dabei wollen wir bei unseren regelmäßigen Treffen durch Themenschwerpunkte die vielen Facetten der Eisenbahnliebhaberei behandeln, wie beispielsweise Eisenbahntechnik, Fahrbetrieb und Züge, Modelleisenbahn in allen Spurgrößen, Filme und Fotos und auch die aktuelle Deutsche Bahn", gibt Wolfgang Wrba Auskunft.

Neben modellbahnbezogenen Aktivitäten, wie den Modellbahnflohmärkten gehören Besuche diverser Bahnveranstaltungen und Museen zu gemeinsamen Unternehmungen. "Auch eisenbahnhistorisch interessierte Personen können bei uns engagieren, denn die Aufarbeitung und Dokumentation der Eisenbahngeschichte in unserem Ort und in unserer Umgebung ist ein besonderer Schwerpunkt unserer Tätigkeit", betont Wrba. "Dabei wollen wir den Besuchern die Geschichte, Entwicklung und Bedeutung der Eisenbahn für die Region näherbringen." 2009 würdigten die Modellbahnfreunde im Rahmen einer kleinen Ausstellung das 111-jährige Jubiläum der Ammersee-Bahn.

Mit einer fast einjährigen, sehr umfangreichen und viel beachteten Ausstellung feierten die Hobby-Eisenbahner 2015 bis 2016 den 175. Geburtstag der Bahnlinie München – Augsburg, der ersten Fernbahn Bayerns. Seit dieser Zeit sind einige Mitglieder der Meringer Modellbahnfreunde auch tatkräftig am Aufbau des neuen Heimatmuseums mitbeteiligt.