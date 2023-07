Immer noch keine Fernverkehrstickets am Bahnschalter in Mering

Vor Ort soll es wieder Karten für den Fernverkehr geben: Doch weder eine erfolgreiche Petition noch ein hochkarätiges Bahn-Treffen in München haben eine Lösung gebracht.

Pannen und Zugausfälle haben sich bei Go-Ahead, dem neuen Zugbetreiber auf der Augsburger Strecke, in der vergangenen Woche wieder gehäuft. Und auch ein weiterer Missstand, der sich durch den Betreiberwechsel am Jahresende ergeben hat, ist noch immer nicht beseitigt. Denn seitdem die DB Regio in Mering ihren Fahrkartenautomaten abgebaut hat, gibt es hier keine Möglichkeit mehr, Karten für den Fernverkehr zu erwerben. Die Bemühungen der örtlichen Politiker scheinen bei der DB Fernverkehr ins Leere zu laufen.

Noch im März klang Merings Bürgermeister Florian Mayer zuversichtlich. Damals hatte der CSU-Abgeordnete Peter Tomaschko im Landtag ein hochkarätiges Treffen zu dem Problem organisiert. Daran waren der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Bayern Klaus-Dieter Josel, Go-Ahead-Geschäftsführer Fabian Amini sowie Vertreter der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) beteiligt. In der Runde waren sich alle einig, dass es eine Lösung braucht. Laut Tomaschko war die Idee, dass Go-Ahead eine minimal höhere Verkaufsprovision für die Fernverkehrstickets erhält, sodass das Unternehmen damit die Einrichtung einer Schnittstelle an ihren Automaten finanzieren kann.

Damit würde es die Fernverkehrstickets zumindest wieder an den Fahrkartenautomaten aller Bahnhöfe und Haltepunkte im Augsburger Netz zu kaufen geben. "Alle haben das unterstützt, aber Josel musste das noch bei der DB Fernverkehr einbringen", berichtet Tomaschko. Der Landtagsabgeordnete hatte eigentlich darauf gezählt, dass der "Bayernchef" der Bahn das Ganze durchbringt, aber bisher gibt es kein Ergebnis.

Bei der DB Bahn laufen noch Gespräche zu den Fernverkehrstickets

"Bei der Bahn dauert einfach alles lang", seufzt Tomaschko. Die Hoffnung gibt er aber nicht auf. "Ich werde so lange keine Ruhe geben, bis der Ticketkauf wieder möglich ist", sagt er. Bürgermeister Florian Mayer klingt verärgert: "Man hat ein bisschen den Eindruck, dass bei der DB Fernverkehr nicht das Interesse besteht, für alle Generationen eine Lösung zu finden", sagt er. Nicht jeder sei in der Lage, seine Karten im Internet zu buchen.

Die Deutsche Bahn äußert sich auf Anfrage unserer Redaktion weder zu der Kritik noch zum Problem der Fernverkehrstickets. "Momentan laufen noch Gespräche mit den Beteiligten, denen wir nicht vorgreifen können", teilt eine Sprecherin der Bahn lediglich mit.

Bürgermeister Florian Mayer hatte sowohl zu der Pannenserie beim Betreiberwechsel als auch wegen des Fahrkartenverkaufs eine Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht. Diese ist mittlerweile bearbeitet und abgeschlossen. Der Ausschuss für Wohnen, Bauen und Verkehr im Landtag hat beschlossen, die Petition der Staatsregierung als "Material" zu überweisen. Das bedeutet, dass die Petition im Rahmen des weiteren Prozesses als Arbeitsgrundlage herangezogen werden soll.

Verkehrsminister äußert Kritik zur Deutschen Bahn

In der Stellungnahme des bayerischen Verkehrsministers Christian Bernreiter zu der Petition schließt sich dieser den Meringer Forderungen und den kritischen Worten zur Deutschen Bahn an. Er unterstütze das Anliegen, dass Fernverkehrstickets auch am Schalter vor Ort verkauft werden sollten. "Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass DB Fernverkehr dafür kein Verständnis zeigt und Tickets für den Fernverkehr nicht auch über die Vertriebskanäle gekauft werden können, die in den Verkehrsverträgen der BEG gefordert werden", sagt er. Zum Hintergrund: Die BEG schreibt für die Regionalverbindungen sowohl die Ausstattung mit Fahrkartenautomaten als auch an bestimmten Punkten wie dem Bahnhof in Mering einen Verkauf am Schalter vor. Für den Fernverkehr kann die BEG jedoch keine verbindlichen Vorgaben machen.

Bürgermeister Florian Mayer freut sich zwar über die Bestätigung vonseiten des Bayerischen Landtags. "Aber man sieht hier, dass offensichtlich nicht einmal die bayerische Staatsregierung Einfluss auf die Deutsche Bahn hat", stellt er fest.