In den Pfingstferien: Unbekannter bewirft Fensterscheibe der Realschule mit Stein

Eine Fensterscheibe in der Realschule Mering wird während der Pfingstferien durch einen Stein beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Mutwillig beschädigt wurde in den Pfingstferien eine Fensterscheibe am Übergang vom Alt- zum Neubau in der Realschule Mering. Da sich die Scheibe in vier Metern Höhe befindet, muss diese laut Polizei mit einem Stein beworfen worden sein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 2. Juni, 18 Uhr, und Montag, 12. Juni, 7 Uhr.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 700 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)