In der Meringer Ambérieuturnhalle stinkt es gewaltig

Plus Weil die Arbeiten für den Linoleum-Boden der Turnhalle nicht rechtzeitig fertig wurden, müssen Vereine und Schulen umplanen. Für die Abiturprüfungen am Mittwoch gibt es einen Plan B.

Schulleiter Josef Maisch war schon darauf vorbereitet und hatte die Planänderung für die Abiturprüfungen schon in der Schublade. Dennoch bedeuten die Verzögerungen in der Meringer Ambérieuturnhalle einen enormen Organisationsaufwand für ihn. Denn eigentlich hätten die Abiturientinnen und Abiturienten am Mittwoch, 26. April, in dieser Turnhalle ihre schriftlichen Prüfungen ablegen sollen. Doch wieder einmal verzögert sich die Sanierung.

Eduard-Ettensberger-Halle steht für die Abiturienten zur Verfügung

Dabei wäre eigentlich alles fertig. Nur der Umkleidetrakt befindet sich noch im Umbau. Wie schon mehrfach berichtet, wurden bei den Sanierungsarbeiten an der Ambérieuturnhalle im Boden Asbestrückstände gefunden. Eine aufwendige Sanierung musste zusätzlich in Gang gesetzt werden und so stand die Halle nicht wie geplant bereits ab Herbst 2022 zur Verfügung. Das nächste Datum, das das Landratsamt den Schulen und Vereinen nannte, war die Zeit nach den Osterferien.

