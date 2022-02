In der Meringer Ortsmitte sollen Freischankbereiche verbessert werden

Plus Bis zu sechs Planungsbüros sollen sich Gedanken darüber machen, wie der Bereich rund um den Meringer Marktplatz künftig gestaltet wird.

Die Marktgemeinde kann sich den ganz großen Wurf für den Innenortsausbau derzeit finanziell nicht leisten. Aber der Bereich rund um den Marktplatz und die Nebenstraßen soll umgestaltet werden. "Es ist ein Anfang", sagte Bürgermeister Florian Mayer am Montagabend in der Bauausschusssitzung. Das Planungsgebiet umfasst einen etwa 100 Meter langen Teilabschnitt der Ortsdurchgangsstraße Münchner Straße/Marktplatz/Augsburger Straße und die Bereiche zwischen Bürgermeister-Wohlgeschaffen und Herzog-Wilhelm-Straße. Es hat eine Größe von 2.100 Quadratmeter.