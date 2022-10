Mering

vor 52 Min.

In der Ortsmitte von Mering gilt jetzt eine Veränderungssperre

Wer in der Meringer Ortsmitte ein Grundstück besitzt, darf in nächster Zeit keine größeren Bauvorhaben verwirklichen, denn hier gilt nun eine Veränderungssperre.

Plus Nutzung für Geschäfte im Erdgeschoss und eine geschlossene Bauweise will der Gemeinderat in einem Bebauungsplan festlegen.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Das lebendige Zentrum mit seiner Einkaufsstraße will der Markt Mering bewahren. Dazu soll ein Bebauungsplan beitragen, der im Erdgeschoss nur gewerbliche Nutzung zulässt und auch für künftige Vorhaben auch einige bauliche Vorschriften macht. Es ist ein kompliziertes und zeitaufwendiges Verfahren. Deswegen hat nun der Gemeinderat mit 21:1 Stimmen beschlossen, eine Veränderungssperre zu erlassen, bis der Bebauungsplan tatsächlich in Kraft tritt.

