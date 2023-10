In der Spielgruppe beim Meringer Frauenbund sind auch Männer aktiv

Plus Es sind noch Plätze frei, bei Bedarf kann das Angebot auch ausgeweitet werden. Auch eine deutsch-chinesische Gruppe gibt es.

Auf Männer trifft man im Meringer Frauenbund eher selten. Eine Ausnahme bilden die Eltern-Kind-Gruppen, wo auch junge Väter mit ihrem Nachwuchs mit viel Spaß dabei sind. Dieses Angebot hat schon eine lange Tradition im Katholischen Deutschen Frauenbund (KDFB), nämlich seit 1959. Im Meringer Zweigverein werden seit zehn Jahren Spielgruppen angeboten. Mit dem neuen Schuljahr sind im Papst-Johannes-Haus wieder neue Eltern-Kind-Gruppen angelaufen. Dieses Angebot nutzen junge Väter wie Mütter gleichermaßen, um mit ihren Kleinen gemeinschaftliches Spiel und Austausch zu erleben.

In der Donnerstagsgruppe von Verena Demmel beispielsweise sind zwei junge Väter im Wechsel mit ihren Partnerinnen dabei, je nachdem wer gerade arbeitet oder Termine hat, berichtet die Gruppenleiterin. Zu ihr kommen die Eltern mit ihren Kleinsten im Alter von neun bis 20 Monaten. „Sobald Kinder mobil sind, haben sie auch Spaß unter Gleichaltrigen“, hat Verena Demmel festgestellt. Wie sie haben die meisten Gruppenleiterinnen selbst Nachwuchs im entsprechenden Alter.