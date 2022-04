In Mering eröffnet ein Trampolinpark

Im Gewerbegebiet Mering-West eröffnet mit dem Blocjump eine große Trampolin-Freiluftanlage.

Nach fast drei Monaten Bauzeit und über einem Jahr Planung eröffnet der Betreiber Helmut Hasson seinen Trampolinpark Blocjump im Gewerbegebiet Mering-West. Am Samstag, 30. April, ab 10 Uhr empfängt die Anlage die ersten Besucher, zu denen auch Merings Bürgermeister Florian Mayer gehören wird. Der Eintritt ist am Eröffnungstag frei.

Auf einer Gesamtfläche von über 3200 Quadratmetern können die Gäste verschiedene Attraktionen ausprobieren. Die Anlage richtet sich mit Spring-, Spaß- und Klettermöglichkeiten an alle Altersklassen. Sieben verschiedene Bereiche mit Angeboten für jeden sportlichen Geschmack sind am Otto-Hahn-Bogen 12 in Mering zu finden.

Neben der großen 20-teiligen Trampolinanlage kann, wer sich traut, von der dreiteiligen Trampolinanlage in ein Luftkissen springen. Ein kleineres Luftkissen dient als eine Art Hüpfburg für die jüngeren Besucher. Sportlicher geht es an der Boulderwand zu. Hier können sich Groß und Klein an verschiedenen Routen und Schwierigkeitsstufen ausprobieren.

Im Trampolinpark in Mering gibt es auch Beachvolleyball und Slacklines

Auspowern kann man sich ebenfalls beim Beachvolleyball und auf einer der drei Slacklines in verschiedenen Höhen kann man Gleichgewichtssinn und Geschicklichkeit auf die Probe stellen. Für die Kleinsten gibt es noch zwei kleine Bodentrampoline, die auch rollstuhlgeeignet sind. Für Kindergeburtstage, Schul- und Kindergartenausflüge gibt es besondere Tarife und eigene Öffnungszeiten.

Zum Zuschauen und Erholen nach dem Springen findet sich neben dem Sandstrand ein kulinarisches Angebot von Pommes, Burgern und Schnitzel sowie Getränke aller Art. Der Strand und der kleine Biergarten können, beispielsweise von begleitenden Eltern, auch ohne Eintritt genutzt werden.

Kinder unter zehn Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Betreiber Helmut Hassan freut sich auf die Eröffnung und sagt: "Wir hoffen, hier für alle Altersklassen einen interessanten und abwechslungsreichen Park geschaffen zu haben".

Trampolinpark ist im Gewerbegebiet nur mit Sondergenehmigung möglich

Ein Unterstützer des Trampolinparks war Bürgermeister Florian Mayer. Denn die Anlage befindet sich auf dem Grundstück, das der Markt Mering in dem Gewerbegebiet für einen möglichen Eigenbedarf zurückgehalten hat. Die Freizeitanlage darf dort betrieben werden, bis die Kommune die Fläche selbst braucht. Wie Mayer erläutert, sind laut Bebauungsplan im Gewerbegebiet eigentlich keine Sport-und Freizeitparks zulässig und die Sondergenehmigung ist zumindest nach jetzigem Stand nur befristet auf fünf Jahre möglich.

Mayer hatte diese Lösung vorgeschlagen, weil zunächst kein Grundstück für einen dauerhaften Standort zu finden war. Nun könne der Betreiber einmal ausprobieren, wie die Resonanz auf den Trampolinpark in Mering ist. "Wir hoffen, dass das tolle Angebot gut angenommen wird", sagt der Bürgermeister. Parallel sei man auf der Suche nach einem möglichen Grundstück, falls die Anlage im Gewerbepark nicht bleiben kann. "Jedenfalls bin ich sehr dankbar, dass wir auf einer sonst brachliegenden Fläche, die wir pflegen müssten, ein tolles Angebot für Jugend, Schulen und Familien schaffen konnten", sagt Bürgermeister Florian Mayer. (AZ/gön)