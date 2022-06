Mering

vor 17 Min.

In Mering finden Menschen mit Multipler Sklerose Unterstützung

Plus Es ist ein schwerer Schlag, wenn man an Multiple Sklerose erkrankt. In der Meringer "MS-Gruppe mit Spaß" tauschen sich Betroffene aus und finden Freude - trotz der Krankheit.

Von Edigna Menhard

"Je schlechter es einem geht, desto schwärzer ist der Humor", witzelt Christian Lugauer. Insofern hat der Zweite Vorsitzende der "MS-Gruppe mit Spaß" wahrlich Grund, Scherze zu machen. Christian Lugauer ist von der Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose betroffen und engagiert sich in der Selbsthilfegruppe für den südlichen Landkreis. Die hat sich vor einiger Zeit umbenannt, man wollte den beiden Buchstaben MS humorvoll eine neue Bedeutung geben und hat sich auf den Zusatz "mit Spaß" geeinigt. Das soll zeigen, dass es bei den Zusammenkünften durchaus lustig zugehe.

