In Mering gestalten 30 Musiker den Adonai-Kreuzweg

Musik und Texte sollen zum Gebet führen: Die Pfarrei St. Michael in Mering lädt zum musikalischen Kreuzweg ein. Was es damit auf sich hat.

Zu einem sehr eindrücklichen musikalischen Kreuzweg lädt die Pfarrei St. Michael am Vorabend zum Palmsonntag in die Meringer Pfarrkirche. 30 junge Musikerinnen und Musiker von Adonai Music sind am kommenden Samstag um 19 Uhr zu Gast und ermöglichen in 15 Liedern eine Begegnung mit Jesus Christus auf seinem Leidensweg. Eine Freude ist es für Pfarrer Florian Markter, dass als besonderer Gast auch Weihbischof Florian Wörner mit dabei sein wird.

Mering bietet einen musikalischen Kreuzweg an

Der Adonai-Kreuzweg ist weniger ein klassisches Konzert als vielmehr eine Hinführung zum Gebet. Musik und Texte der 14 Stationen des Leidens Jesu stammen von Ulrike Zengerle, der Leiterin des Projekts. Sie kam im Oktober zusammen mit dem neuen Pfarrer Florian Markter nach Mering und ist mit einer halben Stelle als Pastoralassistentin in der Pfarrei St. Michael tätig. "Jedes Jahr vor Ostern lädt Adonai Music verschiedene Pfarreien ein, gemeinsam den Leidensweg Jesu zu betrachten", erklärt sie. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist es den engagierten Musikband eine besondere Freude, wieder öffentlich auftreten zu können. Tags darauf, am Palmsonntag, gastieren sie in der Pfarrei St. Anton in Kempten.

Auf zwei Leinwänden werden die einzelnen Stationen von der Verurteilung bis zum Tod Jesu visuell dargestellt. "In Verbindung mit den tiefgreifenden Texten und der berührenden Musik sorgt dies immer wieder für eine Gänsehautstimmung", berichtet Ulrike Zengerle. Bestätigen können das sicher auch Gläubige aus Ried, wo der Adonai-Kreuzweg 2016 in der Pfarrkirche St. Walburga aufgeführt wurde. Viele der Musiker und Musikerinnen, die heute mit Adonai zusammenarbeiten, haben ihre geistige Heimat in der katholischen Jugendbewegung Jugend 2000 und gestalten seit vielen Jahren die Gebetswochenenden, Prayerfestivals, Gottesdienste und Veranstaltungen der Bewegung musikalisch mit. Gegründet wurde Adonai Music im Jahr 2008 von Ulrike Zengerle.

Pastoralassistentin Ulrike Zengerle bringt den Adonai-Kreuzweg nach Mering. Foto: Heike John

Adonai Music kommt mit einer Aufführung nach Mering

Als langjähriger Diözesan-Jugendpfarrer ist Florian Markter der Gruppe besonders verbunden. "Auch Weihbischof Florian Wörner ist jedes Jahr bei unseren Aufführungen mit dabei", freut sich Ulrike Zengerle. Die 42-Jährige stammt aus dem Allgäu, studierte Lehramt für Realschule mit den Fächern Mathematik und katholische Religion und arbeitete anschließend einige Jahre in der katholischen Pfarrgemeinde in Beresniki/Russland. 2013 wechselte sie ins Bischöfliche Jugendamt, wo sie für das "Basical - Christliches Orientierungsjahr" und für jugendgerechte Katechese zuständig war. Während dieser Zeit erwarb sie das Lizenziat in katholischer Theologie.

Danach begann sie ihre Ausbildung zur Pastoralreferentin in der Pfarrgemeinde Hochzoll und beendet diese in Kürze in St. Michael. Nun freut sich die Meringer Pastoralassistentin besonders, dass sie ihre musikalische Kreativität auch an ihrer neuen Wirkungsstätte unter Beweis stellen kann und die Pfarrgemeinde auf ganz besondere Weise auf das Osterfest eingestimmt wird. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur weiteren Finanzierung des Projekts wird gebeten.

Info: Der Kreuzweg findet am Samstag, 9. April, um 19 Uhr in der St.-Michael-Kirche statt. Um das Tragen einer Maske wird gebeten. Außerdem gibt es auch die Möglichkeit, den Kreuzweg über Livestream mitzubeten: mitten-in-mering.de/livestream