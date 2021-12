In Mering müssen Versprechen wieder gelten

Plus Mehrfach diskutiert der Marktgemeinderat über die Meringerzeller Straße. Die Anlieger fordern nun, dass sich die Rätinnen und Räte an ihr Versprechen halten.

Seit fast fünf Jahren streiten die Anlieger der Meringerzeller Straße in Mering darum, ob sie die vorausgezahlten Beiträge für den Ausbau zurückbekommen oder nicht. Es gibt ein Versprechen des ehemaligen Bürgermeisters Hans-Dieter Kandler, dass er sich für eine Rückerstattung einsetzen wolle, sofern dies rechtlich möglich sei. Hier liegt der Knackpunkt. Anlieger und Teile des Marktgemeinderats sind davon überzeugt, dass es einen Weg für die Rückerstattung gebe.