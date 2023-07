In Mering sind bei der Post jetzt zwei Rechtslenker unterwegs

Diese Postfahrzeuge sind ein echter Hingucker: der Lenker befindet sich wie bei englischen Fahrzeugen auf der rechten Seite. Das hat rein praktische Gründe.

Das sorgt für Aufsehen: Die Post hat in ihrem Zustellstützpunkt Mering jetzt auch zwei Rechtslenker im Einsatz. Intern werden die Fahrzeuge als Gigabox bezeichnet. Unternehmenssprecher Klaus-Dieter Nawrath erklärt, was daran das Besondere ist: "Unsere Zustellerinnen und Zusteller steigen auf der Bordsteinseite ein und aus – ein Plus für die Arbeits- und Verkehrssicherheit."

Der Laderaum der Fahrzeuge ist begehbar mit Regalen für ca. 160 Pakete ausgestattet. Aktuell seien zwei der Gigaboxen in Mering im Einsatz. "Das Fahren auf der falschen Seite ist zwar anfangs etwas gewöhnungsbedürftig und erfordert gerade in der ersten Zeit noch besondere Aufmerksamkeit, aber man gewöhnt sich doch recht schnell daran“, sagt Post-Pressesprecher Dieter Nawrath. Auch die Einweisung auf das Fahrzeug habe vor Ort prima funktioniert.

Beim Rechtslenker können die Zusteller auf der Gehwegseite aussteigen

Der Rechtslenker erleichtere die Arbeit, die Zustellerinnen und Zusteller seien begeistert von dem neuen Fahrzeugtypen. Normalerweise müssen sie immer aufpassen, dass kein Auto plötzlich an der Seite auftaucht. So steigen sie ganz bequem auf der Gehwegseite aus. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie so auch schneller an die Pakete im Wagen kommen.

Auch manchen Kunden ist nicht verborgen geblieben, dass Postboten mit einem Rechtslenker-Fahrzeug unterwegs sind: „Klar bin ich schon drauf angesprochen worden. Meine Kundinnen und Kunden finden das cool“, freuen sich die Zusteller über die positiven Rückmeldungen. (AZ)