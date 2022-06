In Prittriching gibt der Meringer Benedikt Straucher den Ton an

Plus Nach seiner erfolgreichen Ausbildung zum Chorleiter leitet der 25-jährige Benedikt Straucher den Prittrichinger Chor. Noch heuer sind erste Auftritte geplant.

"Singen macht Spaß, macht Laune, macht glücklich", strahlt der neugebackene Chorleiter mit staatlicher Anerkennung im Laienmusizieren. Seit Mai dieses Jahres darf sich der Meringer Benedikt Straucher offiziell so bezeichnen, nachdem er eineinhalb Jahre lang sechs Kursphasen von jeweils drei bis fünf Tagen beim Chorverband Bayerisch-Schwaben absolviert hat. Für ihn ist das Singen mehr als nur ein Hobby - und die Arbeit mit Chören erfüllt ihn.