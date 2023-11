Mering

vor 16 Min.

Inhaber Kowalski gibt seinen Edeka in Mering ab – nach 16 Jahren

Inhaber Thomas Kowalski gibt seinen Supermarkt in Mering auf.

Plus Thomas Kowalski, der Inhaber des Edeka-Marktes in Mering, sucht seit Jahren vergeblich nach einem Alternativstandort. So geht es jetzt mit dem Supermarkt weiter.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Eier vom Hof der Wohlmuths in Baierberg, Karotten vom Oswaldhof und Schnäpse aus Kissing - Thomas Kowalski setzt in seinem Meringer Edeka auf regionale Waren. Das schätzen die Kundinnen und Kunden ebenso wie den kurzen Weg zum zentrumsnah gelegenen Markt. Doch der 55-jährige Inhaber hört zum Jahresende auf und konzentriert sich auf seinen zweiten Markt in Gersthofen. Hintergrund ist die Jahre andauernde Unklarheit um einen dringend nötigen neuen Standort.

Ein älterer Kunde spricht Kowalski in der Gemüseabteilung an, erzählt ihm von seinen gesundheitlichen Sorgen und dem Arztbesuch am Morgen. Man kennt sich. Seit 16 Jahren betreibt Kowalski den Markt und hat viele Stammkunden. Diese informiert er nach und nach über die anstehende Veränderung. "Der Schritt ist mir nicht leicht gefallen, aber irgendwann geht es einfach nicht mehr", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen