Mering

06:00 Uhr

Innehalten, sich spüren: Die Meringerin Beatrice Rock lehrt Achtsamkeit

Plus Mit dem Sohn und seiner ADS-Diagnose fing es an. Aus privatem Interesse wurde ihr Beruf: Beatrice Rock ist Achtsamkeitstrainerin. Ihre Tipps für ein bewussteres Leben.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Konflikte. Anstehende Termine, Ärger in der Arbeit, die fiese E-Mail eines Kunden. Vorfreude, Erinnerungen. Bis zu 80.000 Gedanken denkt ein Mensch am Tag. "Und das meiste davon ist, so hart es klingt, Schrott", sagt Beatrice Rock. Die Meringerin ist ausgebildete Achtsamkeitstrainerin und Entspannungspädagogin. Seit vielen Jahren begleitet sie Kinder und Erwachsene sowie Unternehmen dabei, den Blick auch einmal nach innen zu richten. Wie viele Gedanken sie am Tag beschäftigen? Rock lacht. "Genau so viele, wie alle anderen." Es gehe nicht darum, weniger zu denken, sondern es bewusst zu tun. Ein Gespräch darüber, warum negative Gedanken normal sind - und wie man selbst im stressigsten Alltag ein wenig achtsamer lebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen