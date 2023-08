Irrfahrt mit 1,9 Promille: Junger Mann prallt bei Unfall gegen Baum

Ein Autofahrer ist abends beim Meringer Ortsteil Harthof unterwegs. Dabei fährt er nicht nur auf einen Feldweg, sondern kollidiert auch mit einem Baum.

Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss kam es am Mittwoch um 22 Uhr beim Meringer Ortsteil Harthof. Dabei war ein junger Autofahrer zunächst verbotenerweise auf einem Feldweg nördlich der Bahngleise zwischen Mering und Merching beim Hartwald unterwegs. In einem Waldstück fuhr der Mann in einer Rechtskurve geradeaus und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Polizeibeamte stellen bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest und führten einen entsprechenden Test durch. Das Ergebnis: 1,96 Promille. Beim Autofahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein eingezogen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)