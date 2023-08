Ist der Meringer Hartwald noch zu retten?

Zukunfts-Tour: Das Bündnis Nachhaltiges Mering war gemeinsam mit Förster Rudi Brandl unterwegs.

Bei der Zukunfts-Tour des Bündnisses Nachhaltiges Mering gingen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Frage nach, ob der Hartwald noch zu retten ist. Förster Rudi Brandl wurde bei der Tour neben den Bündnismitgliedern auch von eingen Waldbesitzerinnen und -besitzern begleitet. Nach einer kurzen Radtour vom Meringer Bahnhof, ging es in die angenehme Kühle der Bäume des Hartwaldes. Brandl gab einen geschichtlichen Überblick und erzählte von der Entwicklung der Wälder in der Region. Waldgeschichte ist die Grundlage, um zu verstehen, warum unsere Wälder so aussehen, wie sie gerade sind. Danach schilderte er von seiner Tätigkeit als Förster, in der er beispielsweise Waldbesitzenden beratend zur Seite steht.

Pläne für den Wald müssen langfristig sein

Bei der Tour durch den Wald erfuhr die Gruppe interessante Fakten zu den Baumarten, den Prozessen zwischen Bäumen und Tieren und den Plänen für den Hartwald. Denn diese müssen vor allem eines sein – langfristig.

Bei den Arbeiten am und im Wald müssen Förster nicht nur die nächsten Jahre im Blick haben, sondern aufbauend auf dem aktuellen Waldzustand eine Vorstellung davon haben, wie der Wald in 50, 100 oder mehr Jahren aussehen soll. Es braucht ein langfristiges, räumliches und zeitliches Konzept. Handeln Waldbesitzende und Förster überlegt, kann die Schaffung eines Zukunftswaldes gelingen.

Brandl ließ immer wieder Anekdoten aus seinen jahrelangen Erfahrungen und Eindrücken einfließen. Aktuell sei unser Wald ein Kunstprodukt – und werde es auch bleiben, so Brandl. Solange es den Mensch gebe, müsse dieser eingreifen und das System Wald weiter steuernd begleiten hin zu einer möglichst großen Naturnähe der Wirtschaftswälder. Inwieweit der Mensch hier hinderlich sein wird, bleibt abzuwarten.

Zum Ende beantworteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ausgangsfrage mit "Ja, der Meringer Hartwald ist auf einem guten Weg zum Zukunftswald." Es müssen aber alle Beteiligten ihren Beitrag dazu leisten, dass der Weg erfolgreich bleibt. (AZ)