Ist die Ortsmitte noch zu retten? Mering versucht es zumindest

Plus Mit bestimmten Vorgaben will Mering den Schwund der Geschäfte in der Ortsmitte aufhalten. Ein Versuch ohne Geling-Garantie.

Das Zentrum hat einen Charme, um den Mering von vielen beneidet wird. Geschäfte laden zum Bummeln ein, Plätze und Cafés zum Verweilen. Doch die Warnzeichen sind nicht zu übersehen. Wichtige Anziehungspunkte wie Sport Steinbrecher oder das Modehaus Seiler haben in den vergangenen Jahren zugemacht. Leerstände nehmen zu.

In Mering ist Wohnraum gefragt und teuer

Es ist eine Entwicklung, mit der fast alle Innenstädte zu kämpfen haben. Und gerade in Mering ist die Gefahr groß, dass ungenutzte Ladenräume sich zu Wohnungen verwandeln. Denn der Wohnraum in der Marktgemeinde ist durch die Nähe zu München gefragt und teuer. Die Vermietung von Wohnungen ist lukrativer als Gewerbeeinheiten.

