Auf ein ereignisreiches Jahr 2024 konnte die erste Vorsitzende Ramona Blöchl an der turnusgemäß stattfindenden Jahreshauptversammlung der Frauen-Union Mering in der Meringer Sozialstation zurückblicken. Mit 49 Mitgliedern ist die Frauen-Union Mering nunmehr die mitgliederstärkste im Bezirk Aichach-Friedberg. Und rührig ist sie obendrein, wie Blöchl in ihrem Rückblick berichtete. Hierbei steht aber nicht nur die Geselligkeit, wie beispielsweise gemeinsame Mittagessen oder das Weißwurstfrühstück am Weltrauentag, sondern auch das soziale Engagement im Vordergrund.

Bevor es an die Neuwahlen unter der Wahlleitung der Vorsitzenden der Frauen-Union Kreisverband Aichach Friedberg Iris Eberl (MdB a.D.) ging, sprach Blöchl noch einige Ehrungen aus. So gehören Eva Schilling und Wiltrud Bucher seit zehn Jahren der FU Mering an, Christine Karlsdorf, Gudrun Kafurke und Birgitta Braatz seit 20 Jahren. Ingeborg Schrom konnte man zu 25 Jahren und Christine Gelb sowie Anneliese Schlögl sogar zu 30-jähriger Mitgliedschaft gratulieren.

Die anschließenden Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Ramona Blöchl wurde in ihrem Amt als 1. Vorsitzende bestätigt, ebenso ihre Stellvertreterin Anna Dietrich sowie die Schatzmeisterin Katharina Bader-Schlickenrieder. Einen Wechsel gab es bei dem Posten der Schriftführerin, welcher nunmehr Katharina Graf innehat. Ihre Vorgängerin Franziska Blöchl bleibt der Frauen-Union Mering aber als Beisitzerin erhalten. Weiter wurden Sabine Maus, Ingrid Weindl, Dennys Vidal und Rita Bäurle zu Beisitzerinnen gewählt.

In seinem Grußwort warf Florian Krüger, in Vertretung für 1. Bürgermeister und CSU-Ortsvorsitzenden Florian A. Mayer, bereits einen Blick auf die in 2026 anstehenden Kommunalwahlen. Wolfgang Hastenpflug, Orts- und Kreisvorsitzender der Senioren-Union lud zu den am 2. Mai geplanten Feierlichkeiten anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Senioren-Union Kreisverbandes Aichach-Friedberg ein.

