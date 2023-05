Jazz, Chansons und Folk Songs beim Konzert im Ludwig Park

Am Samstag, 20. Mai, verneigen sich Katharina und Christian Gruber vor den größten Sängerinnen und Songschreiberinnen bei der Premiere in Mering.

"A Tribute to Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King and Joni Mitchell“ lautet der Titel der Premiere am Samstag, 20. Mai, im Ludwig Park in Mering. Katharina Gruber (Gesang) und Christian Gruber (Gitarre) interpretieren mit Leichtigkeit und Charme Titel der Genres Jazz, Chanson und Folk. Songs, die man mit großen Namen wie Ella Fitzgerald, Edith Piaf, Carole King oder Joni Mitchell verbindet. Das Publikum erlebt einen Streifzug durch Jahrzehnte zeitloser Musik, durch musikalische Welten, die inspirierend und wegweisend für Generationen von Musiker und Musikerinnen auf der ganzen Welt waren und bis heute sind. Dabei lassen Katharina und Christian Gruber die Interpretationen der großen Künstlerinnen im Hintergrund schwingen und nutzen gleichzeitig den Raum, den ein jeder dieser Songs bietet, ihre eigenen künstlerischen Impulse so einzubringen, dass authentische Versionen entstehen.

Konzert in Mering kombiniert verschiedene Musikstile

Die Sängerin Katharina Gruber studierte zunächst das künstlerische Hauptfach Querflöte an der Musikhochschule Karlsruhe sowie am Conservatoire Jaques Ibert in Paris. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung im Hauptfach Gesang der Fachrichtungen Rock/Pop und Jazz bei Max Neissendorfer an der Neuen Jazzschool München, die sie mit Auszeichnung abschloss. Ihr Vater, der Gitarrist Christian Gruber, pflegt seit über 30 Jahren eine internationale Konzerttätigkeit im Gitarrenduo Gruber & Maklar, fühlt sich aber gleichzeitig in vielen musikalischen Welten zu Hause. Neben der Konstante des Gitarrenduos nutzt er die vielfältigen Möglichkeiten des Zusammenspiels mit anderen Musikern und Künstlern als Inspiration und Herausforderung zugleich. Das zeigt sich auch in grenzüberschreitenden Projekten wie mit der Akkordeonistin Maria Reiter oder eben mit seiner Tochter Katharina Gruber.

Das Konzert beginnt am Samstag ab 19 Uhr, Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. Karten sind ausschließlich mit Anmeldung unter www.ludwig-park.de erhältlich. Es gibt keine Abendkasse. (AZ)