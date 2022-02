Jetzt kann in Mering wieder Boule gespielt werden

Die Boulebahn in Mering ist wieder hergerichtet. Auch eine Sitzbank gibt es dort nun. Der Aufwand für die Sanierung war größer als gedacht.

Sobald es die Witterung zuließ, machten sich die Arbeiter um Bauhofleiter Claudius Hirner daran und setzten die Boulebahn am Freizeitgelände Badanger wieder instand. Der Seniorenbeauftragte Guido Schlosser hatte sich in der Bauausschusssitzung im Januar massiv darüber beschwert, dass diese beliebte Bahn nicht bespielbar sei. Auf Nachfrage beim Bauhof habe man ihm signalisiert, dass man für diese Instandsetzungsmaßnahme keine Zeit habe.

Die Vorwürfe an den Meringer Bauhof wiesen damals die Fraktionsvorsitzenden der Grünen, CSU und SPD zurück. Auch Bürgermeister Florian Mayer setzte sich für sein Bauhofteam ein: "Es wird hier viel für die Bürgerinnen und Bürger unserer Marktgemeinde geleistet."

Umso mehr freute sich Mayer jetzt, dass nun die Boulebahn wieder für die Öffentlichkeit hergerichtet ist. "Jetzt kann es dann bald mit dem beliebten Freizeitsport wieder losgehen", so Mayer. Der Aufwand für die Bahn sei aber größer gewesen, als zunächst gedacht. "Es waren dann doch mehr Arbeiten nötig." Zudem hat der Bauhof nun auch die vom Seniorenbeauftragten Guido Schlosser geforderte Sitzbank installiert. Schlosser hatte in der Bauausschusssitzung berichtet, dass diese deshalb nicht an der Boulebahn positioniert werden habe können, weil nach Aussage des Bauhofs dann die größeren Fahrzeuge dort nicht mehr passieren könnten.

