Mering

vor 49 Min.

Johanna Henschel (19) spielte schon mit vier Klavier - jetzt will sie Profi werden

Plus Mit einem überraschenden Klavierkonzert begeisterte Johanna Henschel in Mering. Die Pianistin ist erst 19 Jahre alt - und will Konzertpianistin werden.

Von Manuela Rieger

Liebhaberinnen und Liebhaber von Klavierkonzerten kamen in Mering voll auf ihre Kosten. Sie erwartete im Pfarrsaal St. Johannes ein interessant zusammengestelltes Programm, gespielt von einer besonderen jungen Meringerin. Die 19-jährige Pianistin Johanna Henschel überzeugte mit Ausdrucksstärke an den Tasten und heimste sich manchen Bravoruf ein. Sie bewegte sich durch den anspruchsvollen Zyklus spieltechnisch mit einer Selbstverständlichkeit und einem Reflexionsvermögen, das die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Staunen brachte. Ihre Interpretationen zeichneten sich durch farblichen Reichtum und strukturelle Klarheit aus: Oft klang der Flügel hart, die Bässe donnerten förmlich und schufen eindrucksvolle Kontraste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .