Johanna Henschel springt spontan ein - und begeistert ihr Publikum

Plus Mit einem improvisierten Klavierkonzert überraschte Johanna Henschel in Mering. Sie war kurzfristig für einen erkrankten Pianisten eingesprungen.

Von Manuela Rieger

Kurzerhand musste alles improvisiert werden: Der eigentliche Hauptakt für das Konzert im Meringer Gymnasium, der Pianist Ulrich Urban, fiel krankheitsbedingt aus - und Ersatz musste her. Christoph und Monika Henschel organisierten schnell Elitza Chivarova-Poxleitner als zweite Geige und Clemens Weigel am Violoncello. Eine Herausforderung für das Henschel-Quartett. Die Streicherinnen und Streicher spielen öfter zusammen, also klappte das Konzert auch spontan: Die erstklassigen Musikerinnen und Musiker verstanden sich mit kurzem Blickkontakt.

Johanna Henschel gestaltete den Auftakt in Mering

Den Einstieg gestaltete Johanna Henschel mit Domenico Scarlatti und seiner Sonate in Fis-Dur. Scarlattis Sonaten sind kurz und kompakt, stecken voller überraschender harmonischer Wendungen und bieten darüber hinaus reichlich Möglichkeiten für virtuose Brillanz. Scarlatti, wie Johann Sebastian Bach 1685 geboren, begann erst im Alter von 53 Jahren mit der Veröffentlichung seiner Sonaten.

