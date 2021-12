Mering

07:00 Uhr

Jüdische Bilderbuchillustration in der Meringer Bücherei

"Kinder brauchen Bilder" heißt eine Ausstellung in der Meringer Bücherei, die Einblicke in Bildwelten von jüdischen Kinderbüchern gibt. Bis zum 14. Januar ist sie noch zu sehen.

Von Heike John

Wer kennt nicht Erich Kästners Kinderbuch-Klassiker "Emil und die Detektive"? Vor dem inneren Auge taucht sofort der leuchtend gelbe Buchumschlag mit den Gendarmen und den zwei Kindern an der Litfaßsäule auf. Der Name des Illustrators, Waltet Trier, ist vermutlich weniger bekannt. Gelegenheit, nicht nur die Autoren, sondern auch die Gestalterinnen von Kinderbüchern kennenzulernen und sich mit ihrem Leben und Werk ein wenig auseinanderzusetzen, gibt die kleine Ausstellung "Kinder brauchen Bilder" in der Meringer Bücherei.

