Jugendliche in Mering designen ihre eigenen Sneaker

In dem großen Raum im Meringer Wasserhaus sprüht es nur so von Farben, Mustern und Inspiration. Dreizehn Mädchen und Buben zwischen elf und 13 Jahren haben sich zu diesem etwas anderen Angebot des Meringer Ferienprogrammes eingefunden: Sie wollen ihre persönlichen Designer-Sneaker gestalten. Leiterin Franziska Blöchl strahlt über den regen Zulauf: „Kinder lieben es, ihre Kreativität auszudrücken, und was könnte aufregender sein, als ein Paar Schuhe zu entwerfen, das genau ihren Vorstellungen entspricht?“, sagt sie und wendet sich der neunjährigen Maria zu, die ihre weißen Sneaker mitgebracht hat, um sie zu verschönern.

Mit einer breiten Palette von Stiften, Pinseln und Farben können die Kinder zuerst ihre Entwürfe auf Papier bringen oder direkt auf die Schuhe malen. Überall stehen Materialien bereit, die nur darauf warten, verwendet zu werden: Mit einer speziellen Acryltinte-Farbe werden die weißen Sneaker verschönert, nachdem die oberste Schicht der Turnschuhe abgetragen wird, damit die Farbe gut hält. Neben dem Zeichnen wird auch Abklebeband benutzt oder eine Schablone verwendet. Die Kids haben den Bogen bald raus.

Designerin mit eigenem Label leitet Kurs im Meringer Ferienprogramm

Die elfjährige Maria, die übers ganze Gesicht strahlt, orientiert sich an ihrer mitgebrachten Vorlage, einem Einhorn. „Ich wollte schon immer Sneaker mit einem bunten Einhorn“, freut sie sich. Ganz nebenbei erfahren die Kinder, welche Materialien für Schuhe verwendet werden und wie sie sie „pimpen“ können. Die Leiterin, die als Designerin für das eigene Schuhlabel „Franziska Belangela“ tätig ist, ist selbst mit Feuereifer bei der Sache. Ihre mitgebrachten Sneakers, die als Vorlage dienen, sind wahre Hingucker.

Beim Workshop „Gestalte deine persönlichen Designer-Sneaker!" im Meringer Wasserhaus entwickelten sich die Kids zu wahren Schuh-Designern. Foto: Christine Hornischer

Leon, der mit seinen 13 Jahren zu den Älteren gehört, hat seine Sneaker gestern schon fertig gemalt. Stolz trägt er sie und erzählt jedem, dass er die selbst entworfen und gezeichnet hat. „Jeder, den ich gestern getroffen habe, hat mich auf meine Schuhe angesprochen“, erzählt er. Nachdem er schon fertig ist, darf er ein weiteres Paar verschönern. Zwar hätte er auch einen Gürtel oder eine Tasche gestalten können, aber „das ist Mädchenzeug“ winkt er ab. Brigitte dagegen bekommt leuchtende Augen, als sie von diesem Angebot hört.

Kreativ-Workshop in Mering auch für Erwachsene angedacht

Beim Designer-Sneaker-Workshop können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen, in einem unterstützenden Umfeld experimentieren und ihre einzigartigen Schuhdesigns verwirklichen. Dieser kreative Raum ist mehr als nur ein Ort zum Basteln. Das finden auch Erwachsene, weswegen die Schuhdesignerin sich fest vorgenommen hat, auch einen Workshop für Ältere anzubieten. „Ich denke da an so etwas wie eine Artnight in Mering“, sagt sie. Und träumt weiter: „Vielleicht gemixt mit Cocktails…“ Bei einer ArtNight bieten verschiedene Künstlerinnen und Künstler vielfältige spannende Motive an.

Die Kinder arbeiten derweil, tauschen Ideen aus und helfen sich gegenseitig. Die Zusammenarbeit inspiriert die Kids zu neuen kreativen Höhen. Das Ergebnis: Einzigartige Schuhdesigns, die sie noch lange begleiten werden.