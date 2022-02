Jugendliche in Meringen können sich über neues Projekt-Angebot freuen

Plus Mit Märchenbildern bereitete die Kinder- und Jugendbeauftragte Jessica Bader Meringern ein Weihnachtserlebnis. Mit neuen Projekten will sie sich den Älteren widmen.

Eine bunte Vielfalt an Preisen füllte bei der Preisvergabe zum Meringer Weihnachtsrätsel den langen Tisch im Sitzungssaal, an dem normalerweise Bürgermeister Florian Mayer mit weiteren Mitarbeitern der Marktgemeinde bei Sitzungen des Gemeinderats Platz nimmt. Insgesamt waren es 86 Preise, die aus den richtigen Einsendungen aus der Aktion „Meringer Weihnachtsstraße“ vergeben werden konnten.