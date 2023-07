Jugendliche Radfahrer bringen in Mering einen Mann zu Fall

Ein Fußgänger in Mering muss ausweichen und stürzt. Die Radfahrer entfernen sich, ohne sich zu kümmern.

Ein Fußgänger war am Freitagabend gegen 19.30 Uhr am Paarangerweg in Mering unterwegs, als ihm drei Jugendliche auf ihren Fahrrädern entgegenkamen. Laut Polizei fuhren diese mit hochgezogenen Vorderreifen dem Fußgänger entgegen, der nach hinten ausweichen musste und stürzte. Der Fußgänger zog sich dabei Verletzungen zu, die im Nachgang im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Unfallflucht: Jugendliche Radfahrer kümmern sich nicht um gestürzten Fußgänger

Wie die Polizei berichtet, entfernten sich die Jugendlichen vom Unfallort, ohne den Fußgänger weiter zu beachten. Die Jugendlichen werden folgendermaßen beschrieben: ca. 14 Jahre alt, einer der beiden trug ein braunes T-Shirt und eine kurze Hose und ist 1,64 Meter groß. Der weitere Jugendliche ist ca. 1,60 Meter groß und war mit einem braunen karierten Hemd, sowie einer kurzen Hose bekleidet. Von dem dritten Jugendlichen gibt es keine Beschreibung. Mögliche Zeugen oder Personen die Hinweise zu den Jugendlichen haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel.: 0821/323-1710. (AZ)