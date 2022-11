Junge Künstler stellen in der Raiffeisenbank aus

Plus Junge Kunst in Mering: Für zwei Wochen sind die preisgekrönten Werke des Rotary Kulturförderpreis zu sehen. Wie es mit dem Wettbewerb weitergeht.

Es sind oft die kleinen Dinge, die einem Geschehen eine unerwartete Wendung geben. Diese Lebensweisheit war Thema des diesjährigen Kulturförderpreises, den der Rotary Club Friedberg bereits zum dritten Mal ausgeschrieben hatte. Welche Gedanken sich junge Menschen im Alter von elf bis 17 Jahren zu diesem Thema gemacht haben, zeigt eine kleine Ausstellung in der Meringer Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land.