Junge Union Mering erinnert an SS-Opfer Andreas Wunsch

Plus Zum Ende des Zweiten Weltkriegs versuchte er, Bürger und Wehrmachtsoldaten zu überreden, die Waffen niederzulegen. An seine Heldentat möchte Maurizo Boehm erinnern.

Von Edigna Menhard Artikel anhören Shape

Nur wenige Meringerinnen und Mering kennen noch die Geschichte des sogenannten Werwolf-Mordes, bei dem es um das Schicksal des Andreas Wunsch geht. Dessen Heldentat soll nicht vergessen werden, geht es nach der Junge Union (JU) Mering und insbesondere dem stellvertretenden Vorsitzenden Maurizo Boehm. Der Student der Geisteswissenschaften hat monatelang über das Schicksal des Kaufmanns recherchiert. Wunsch wollte in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs die in Mering stationierte Wehrmacht bewegen, die Waffen zu strecken, um den Ort vor der Zerstörung durch die amerikanischen Truppen zu bewahren. Bezahlt hat er das mit seinem Leben.

Andreas Wunsch wurde aus dem lokalen Gedächtnis verdrängt

Die JU lud zu einem Vortrag in die Meringer Bücherei ein, um die Ergebnisse seiner Forschung vorzustellen. Die JU möchte, dass der Ort Andreas Wunsch würdigt. Maurizio Boehm schlug etwa eine Ehrenbürgerschaft, eine Straßenbenennung und eine Gedenktafel vor. „Denn ihm ist doppeltes Unrecht widerfahren“, meinte er. „Er ist nicht nur von der SS ermordet, sondern auch aus dem lokalen Gedächtnis verdrängt worden.“ Gewissenhaft hat er zu seinem Leben und dem Schicksalstag am 28. April 1945 recherchiert. Viel ist vom Privatleben des Andreas Wunsch nicht bekannt, lediglich zwei Fotos existieren von ihm. Geboren wurde er in Lechhausen am 2. März 1896 als Sohn eines Eisenbahners mit sechs Geschwistern. Er absolvierte eine Schlosserlehre und meldete sich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs freiwillig. Während des gesamten Krieges war er überwiegend an der Front und wurde verwundet, nimmt aber später wieder an verschiedenen Schlachten teil.

