Junges Talent: 18-jähriger Pianist gibt ein Konzert in Mering

Der Pianist Maximilian Kreft tritt im März in Mering auf.

Von Manuela Rieger

Ein besonderes Konzert steht in Mering an: Maximilian Kreft tritt am 25. März im Gymnasium auf. Der junge Pianist hat bereits einige Preise gewonnen.

Geboten wird für die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer einiges: Der achtzehnjährige Maximilian Kreft aus Mering wird das dreisätzige, sinfonische Klavierkonzert 21, KV 467 von W. A. Mozart zusammen mit dem Orchester der Musikfreunde Mering zu Gehör bringen. Zudem wurde der zweite Satz des Klavierkonzertes, das Andante, weltberühmt in dem Film über Elvira Madigan, eine schwedische Kunstreiterin und Seiltänzerin mit tragischem Liebesende. Der Pianist war mehrfach Sieger bei "Jugend musiziert" Der Klavierschüler Maximilian Kreft von Margit Henschel gewann viele Preise und wurde schon mehrmals Sieger bei dem Wettbewerb "Jugend musiziert". Und wenn er nicht gerade am Flügel sitzt, spielt er Trompete, Akkordeon oder Handball. Den Teil nach der Pause bestreitet das Orchester der Musikfreunde Mering, das 1949 gegründet wurde. Das heute etwa 40-köpfige Orchester besteht aus 20 Streichern und anderen Instrumenten, die von Instrumentalistinnen und Instrumentalisten ab 14 Jahren gespielt werden. Nachzulesen ist die wechselhafte Geschichte des Orchesters in der Ortschronik "1000 Jahre Mering". Dass ein Paukenschlag mehr sein kann als nur ein einfacher Schlag auf die Pauke, hat Joseph Haydn mit seiner Symphonie Nr. 94, der Symphonie mit dem Paukenschlag, bewiesen. Von Arturo Márquez spielt das Orchester unter dem Dirigat von Wolfgang Raab Danzon Nr. 2, ein sehr berühmtes Stück, in dem musikalisch viel geschieht. Und vieles mehr wird zu hören sein. Shannon Larkin hat zwei Stücke für das Orchester transponiert, ihre Mutter Isabelle übernimmt den Flügel im zweiten Teil des Konzerts und spielt mit dem Orchester Stücke von Joe Hisaishi und anderen Komponisten. Info: Am 25. März spielt das Orchester der Musikfreunde mit Maximilian Kreft um 19 Uhr im Gymnasium Mering. Einlass ist um 18.15 Uhr, Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

