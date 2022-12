Kein Ausweichen auf Strecke über Geltendorf nach München mehr

Bahnkunden ab Mering durften wegen der Mängel im Go-Ahead-Angebot ohne Aufpreis andere Züge nutzen. Diese Regelung endet ab Weihnachten.

Der neue Bahnbetreiber Go-Ahead weist Passagiere, die von Mering nach München oder umgekehrt reisen, auf eine wichtige Änderung hin. Wegen der massiven Ausfälle seit Betreiberwechsel durften diese vorübergehend ohne Aufpreis auf die Strecke über Geltendorf ausweichen. Diese Regelung endet laut Go-Ahead mit dem 23. Dezember.

Die Firma Siemens komme mit der Reparatur der Züge von Go-Ahead Bayern sehr gut voran, und die Fahrzeuge verhalten sich deutlich stabiler als zuvor, heißt es vom Bahnbetreiber: „Jetzt ist unsere erste Priorität, den Fahrgästen einen stabilen, verlässlichen Betrieb zu bieten; daher fahren wir die veröffentlichten Zugverbindungen mit mehr Sitzplätzen als Anfang der Woche, erhöhen aber die Zahl der Zugfahrten noch nicht“, so Go-Ahead-Geschäftsführer Fabian Amini.

Zusätzliche Zugverbindungen nach Weihnachten geplant

Die Fahrpläne für die Feiertage und die Tage danach sind auf der Website des Unternehmens zu finden, wenn man bei den Fahrplanabweichungen nach unten scrollt. Die Regelung, dass Fahrten zwischen Mering und München ohne Aufpreis auch über Geltendorf möglich sind, laufe wie angekündigt am 23. Dezember aus.

Nach Weihnachten will Go-Ahead Bayern zusätzliche Zugverbindungen in den Fahrplan aufnehmen und mit dem Kuppeln und Trennen der Fahrzeuge wieder kontrolliert beginnen. Wenn das zuverlässig läuft, sollen in der nächsten Stufe weitere Zugverbindungen in den Fahrplan aufgenommen werden. Ziel ist, im neuen Jahr nach den Ferien wieder in den regulären Vollbetrieb zu gehen.