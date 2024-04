Kein Kompromiss beim Seilerhaus, aber Entgegenkommen für das Pfarrbüro

Plus Höhen, Abstände, Gewerbenutzung: Mering erhält viele Rückmeldungen auf den Bebauungsplan für die Ortsmitte. Kritik kommt von betroffenen Eigentümern.

Den Charakter der Ortsmitte zu bewahren, ist Ziel des großen Bebauungsplans, den Mering über das Zentrum legt. Für die Eigentümer ist das mit einigen Vorgaben verbunden wie einer zwingenden Gewerbenutzung im Erdgeschoss. Entsprechend gab es bei den Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung auch Kritik an dem Vorhaben. Diese richtete sich neben den Anforderungen für die Gewerbenutzung auch gegen die Maximalhöhen bei künftigen Neubauvorhaben. Ein besonders umfangreicher Widerspruch kam dabei von den Eigentümern des ehemaligen Modehauses Seiler.

Wie Bürgermeister Florian Mayer jedoch anfangs anmerkte, waren die Einsprüche vonseiten der Bürger weniger zahlreich als erwartet. Bei den insgesamt 29 Rückmeldungen - die meisten stammen von Behörden - gab es einige Punkte, bei denen der Gemeinderat noch einmal eine Abwägung treffen musste.