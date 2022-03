Kein Sonnenbrand für Äpfel: So schneidet man Obstbäume

Plus März ist ein guter Zeitpunkt, um Obstbäume zurückzuschneiden. Regina Martin, Vorsitzende des Gartenbauvereins in Mering, gibt Tipps.

Obwohl der Morgen kühl war, kamen rund 15 Mitglieder des Meringer Obst- und Gartenbauvereins bestens gelaunt und voller Tatendrang zur vereinseigenen Streuobstwiese an der Meringerzeller Straße. Wie jedes Jahr stand der Zuschnitt der alten Obstbäume und Sträucher an. Ganz im Sinne des Vereinszwecks, gärtnerisches Wissen zu vermitteln und den Obst- und Gartenbau zu fördern, wurden zu diesem Anlass auch interessierte Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer eingeladen, die sich Ratschläge für den eigenen Garten holen konnten.