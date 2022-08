Mering

Kein Verständnis für die Absage an den First Responder in Mering

First Responder einer Freiwilligen Feuerwehr bei einer Übung.

Plus Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung hat kein Interesse an einem First-Responder-Dienst in Mering. Das macht die Einsatzkräfte sprachlos.

Von Eva Weizenegger

Die Freiwillige Feuerwehr Mering will mit ihren professionellen Ersthelferinnen und -helfern einen First-Responder-Dienst anbieten. Diese Kräfte kommen, wenn ein Rettungswagen nicht innerhalb von zwölf Minuten am Einsatz sein kann und es sich um eine lebensbedrohliche Situation handelt. In Mering brauchen die Feuerwehrkräfte sieben Minuten ab Meldung bis zum Einsatzort. Das ist ein wesentlicher Zeitvorteil. Dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg (ZRF) entstehen durch dieses zusätzliche Angebot keinerlei Kosten. Warum lehnt dieser die Unterstützung ab?

